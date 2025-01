Dimenticare e ripartire. Non può far altro il Benevento, se non provare a vincere a Foggia per mettersi subito alle spalle il pesante ko di Potenza e il mezzo passo falso interno con il Team Altamura, correggendo così in fretta le brutte pieghe che ha improvvisamente preso il campionato. I giallorossi hanno l’occasione per dimostrare che quelli recenti siano inciampi casuali – e non il segnale di un malessere che può diventare profondo -, ma soprattutto per spazzare via pianti e rimpianti per il vantaggio sprecato rispetto alla concorrenza e riprendere la marcia bruscamente interrotta dopo il successo raccolto in rimonta contro il Catania.

