È stato arrestato a Cuneo dietro l’ipotesi accusatoria di violenza sessuale aggravata.

La vicenda è quella che chiama in causa un 62enne di Montesarchio che è stato trasferito in carcere, nella nottata tra giovedì e venerdì, a seguito di una articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento ed eseguita da personale della Sezione operativa per la Sicurezza cibernetica della Polizia postale di Benevento congiuntamente a personale della Sezione di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato. Le ipotesi di violenza sessuale sarebbero state consumate e reiterate ai danni della giovane nipote e della figlia della seconda moglie, sin da quando le stesse erano minorenni. In particolare, le indagini venivano avviate a seguito alla querela sporta dalla giovane nipote che, con l’assistenza di una psicologa, aveva raccontato nel dettaglio alla Polizia giudiziaria i ripetuti abusi sessuali commessi dallo zio nei suoi confronti dall’età di sette anni fino ai tredici anni.

