Sono 70 i pini domestici (Pinus pinea L.) a rischio crollo, quindi da abbattere. Il Comune di Benevento si è avvalso di una relazione tecnica commissionata allo studio Forest Lab di Campobasso che ha sottolineato la precarietà degli alberi centenari siti al viale degli Atlantici, via Pacevecchia, via Fratelli Rosselli e via del Cimitero, oltre ad un altro nella zona di Santa Colomba.

L’operazione rimozione parte domani con l’abbattimento di 19 alberi infestati da cocciniglia, posti al viale Atlantici, ma già stamattina la ditta Professional Green di Paduli provvederà ad installare la segnaletica stradale per avvertire dell’avvio dei lavori, un cantiere mobile che partirà con la chiusura al traffico fino a sabato 8 febbraio, dalle ore 9 alle ore 17,30, del tratto da via Ferrelli a via Raguzzini, per proseguire con un altro step da via Raguzzini a viale Martiri d’Ungheria, quindi fino a via Giovanni Battista del La Salle, infine a via Mascagni e a via Aldo Moro (la rimozione dei 32 pini di via del Cimitero sarà eseguita a breve da altra ditta).

