Nuova operazione di contrasto ai reati predatori da parte di agenti della Polizia di Stato di Benevento che hanno tratto in arresto tre rumeni, due donne e un uomo, per furto con destrezza compiuto in danno di un esercizio commerciale di Benevento.

Sono stati i dipendenti del locale a notare due donne aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali per poi allontanarsi a più riprese con delle borse insolitamente rigonfie.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia