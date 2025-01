Restano fragili gli impianti di riscaldamento dei poli scolastici del capoluogo: a darne conferma i disservizi legati al non corretto funzionamento e le aule fredde, come riscontrato nella giornata di martedì, con il rientro dalle festività natalizie. Disservizio e protesta con sciopero da parte della comunità studentesca dell’Alberti, “per impianti non adeguatamente performanti sia presso il polo Calandra che la sede di via Delle Poste”. Iniziativa a cui si sono associati, in segno di solidarietà, anche gli studenti del liceo di San Giorgio del Sannio che hanno disertato le lezioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia