“La sanità in Campania è allo sbando, il comparto dell’emergenza è addirittura fuori controllo. Medici e personale sanitario aggredito, pazienti per ore e giorni nei pronto soccorso in attesa di essere assistiti, altri ancora che pur di ricevere cure vengono dirottati in nosocomi anche a centinaia di chilometri dalla propria abitazione, campani con problemi seri che si curano in casa per paura di recarsi negli ospedali: De Luca presidente-assessore alla Sanità è il responsabile principale di questo sfacelo”. Le asserzioni critiche di Luigi Barone (Lega).

