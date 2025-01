Continua il percorso finalizzato al rilancio dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevneto.

Gli ultimi segnali in questa direzione arrivano dalla dg Maria Morgante, a margine della ‘Festa del bambino prematuro’, ieri mattina nella Unità operativa complessa ‘Neonatologia con Tin’ guidata dal primario Francesco Cocca.

La manager ha parlato di lavori in corso e inaugurazioni vicine per i nuovi reparti di Oculistica, Pneumologia Terapia Sub Intensiva, con dodici posti letto; chirurgia maxillo facciale, ed ancora operazioni in corso per la nuova medicina nucleare e il nuovo polo di emergenza Pronto soccorso, con maggiori e meglio organizzati spazi.

