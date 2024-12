Spiace per il “soldato” Fernando Errico, ma la notizia della sua adesione era stata già annunciata dal partito nell’invito alla conferenza stampa finalizzata all’ufficializzazione dell’ultimo ingresso.

La notizia, quella vera, è un’altra: per la prima volta, a distanza di due anni dalla sua elezione a deputato, Francesco Rubano ha evitato di attaccare Mastella, Mai nominato, del tutto ignorato. Quali i motivi? Un cambio di strategia in vista delle Regionali, con i due che potrebbero ritrovarsi nello stesso schieramento. Poco probabile, poiché il parlamentare azzurro è convinto che il sindaco di Benevento non lascerà gli attuali accampamenti.

