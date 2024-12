L’exploit in rimonta sul campo del Trapani non ha portato solo il titolo di campione d’inverno al Benevento. La pesantissima vittoria conquistata al ‘Provinciale’ è infatti valsa la caduta dei limiti della formazione guidata da Gaetano Auteri.

Segnatamente quelli che riguardano il rendimento in trasferta e l’andamento negli scontri diretti. Prima del faccia a faccia con i granata, i numeri della Strega da questo punto di vista erano sufficienti se riferiti ai risultati raccolti nelle sfide giocate lontano dal ‘Vigorito’, deludenti invece sul piano dei confronti con chi in questo momento occupa un posto tra le prime dieci della graduatoria e che quindi aspira almeno a un piazzamento nei play off.

