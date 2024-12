Un successo che porta con sé tanti significati, nascosti tra i numeri e le sfumature del racconto. Il Benevento che vince a Trapani in rimonta custodisce tutto il potenziale della rosa a disposizione di Gaetano Auteri, ingrediente fondamentale in un campionato come la Serie C in cui è l’equilibrio a dominare ogni partita. La qualità dei titolari, le armi in panchina e la possibilità di alternare le risorse a gara in corso permettono alla Strega di ribaltare anche le notti più complicate, come quella del “Provinciale”.

