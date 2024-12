Sant’Agata-Moiano, resta irrisolto il problema mezzi pesanti

Sempre più urgente rintracciare quella che sarà una soluzione definitiva per quel che riguarda la strada provinciale che congiunge Sant’Agata de’ Goti con Moiano. E questa volta non parliamo di cinghiali e di dissesto del fondo viario, aspetto quest’ultimo sul quale la Provincia è in realtà intervenuta rifacendo radicalmente il tappetino lungo abbondanti tratti. Al di là, quindi, di quelli che sono situazioni relative alla manutenzione ordinaria, ciò che si va a denotare sempre in misura maggiore è il limite strutturale dell’arteria in questione in specie in rapporto alla mole di traffico che la interessa.

