Sono le ore 16:55 della giornata di ieri, Sabato 7 Dicembre, vigilia della festività dell’Immacolata Concezione. Don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli, si inginocchia davanti a Papa Francesco. E’ l’ultimo dei ventuno Cardinali a sfilare al cospetto del Pontefice nel contesto del concistoro ordinario pubblico sviluppatosi presso la Basilica di San Pietro. Ricevuti l’anello e la berretta cardinalizia, la già guida episcopale della Diocesi di Cerreto-Telese-Sant’Agata de’ Goti è ufficialmente creato Cardinale. Calabrese di Satriano in provincia di Catanzaro, 62 anni il prossimo 20 Gennaio, don Mimmo – come ama farsi chiamare – ha guidato per oltre venti anni a Catanzaro un centro per il recupero dei tossicodipendenti. Il 24 Giugno 2016, come noto ai sanniti, Papa Francesco ebbe a nominarlo Vescovo succedendo a Michele De Rosa, dimessosi per raggiunti limiti di età.

