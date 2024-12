Il prossimo Papa potrebbe avere dna sanmartinese. E’ una delle ipotesi che formula Dagospia che individua in Frank Leo, Arcivescovo di Toronto, un papabile.

Tra i ventuno cardinali creati, Leo ha, come già raccontato dalla nostra testata, origine di San Martino Valle Caudina per parte della madre.

