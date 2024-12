Telese Terme si riconferma protagonista di una storia che guarda al futuro, celebrando il proprio passato. Il restauro della storica locomotiva e della Carrozza Centoporte, emblema del Treno Speciale dei Bagnanti, è un’iniziativa che trascende il semplice recupero di un pezzo di storia ferroviaria. È il simbolo di un nuovo corso per il territorio, che punta a trasformare le sue radici in volano per uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

