Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Pesco Sannita Nicola Gentile nei confronti dell’assessora Barbara Vetere, che ha annunciato le dimissioni dalla giunta comunale. Ricordiamo che Vetere è subentrata dopo due anni e mezzo all’assessora Tania Maio, secondo gli accordi stabiliti dal primo cittadino dopo le votazioni e quindi la vittoria delle passate elezioni del 2021. Lo sfogo dell’assessora Barbara Vetere – che ha parlato di una mancata integrazione nella squadra Gentile – hanno lasciato l’amaro in bocca a molti cittadini pescolani, come pure a diversi amministratori. Il primo cittadino ha voluto però ‘smontare’ la ricostruzione di Barbara Vetere. Un messaggio rivolto alla comunità e agli amministratori per fare il punto della situazione politica.

