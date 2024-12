L’ospedale ‘San Pio’, con 9015,3 euro, è il secondo più costoso in Italia per spesa per un giorno di ricovero di un paziente complesso. Davanti al polo beneventano, solo il ‘Papardo’ di Messina.

E’ quanto emerge da un report Agenas che sta facendo discutere, e fotografa in negativo buona parte degli ospedali campani e del Mezzogiorno.

Per la Campania quarto in Italia per costo medio per giornata di degenza per acuzie l’Aorn ‘Dei Colli’ con 730,2 euro; ottavo il ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta, con costo per 697,7 euro; undicesimo il ‘Cardarelli’ di Napoli con 613,4 euro; quattordicesimo il ‘Moscati’ di Avellino con 576,6 euro.

