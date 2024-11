“Infrastrutture e collegamenti per il Sannio sono l’ago della bilancia che separa la prospettiva di sviluppo da quelle di desertificazione. Discuterne è dunque importante, con un approccio serio: dire che qualsiasi collegamento o infrastruttura va bene, “basta che si faccia”, non è un approccio serio”.

A sostenerlo è il consigliere comunale e provinciale Raffaele De Longis, dopo che la Giunta comunale ha licenziato qualche giorno fa la delibera proposta congiuntamente dagli assessori Mario Pasquariello e Francesco De Pierro, un documento d’indirizzo alla progettazione per i lavori di completamento dell’Asse Interquartiere Rione Libertà-Viale Mellusi, con conseguente inserimento nel Programma Triennale delle Opere pubbliche.

