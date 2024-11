Una protesta civile ma al tempo stesso serrata sul piano dialettico fin dai ‘Tazebao’ sull’inquadramento della situazione che gli allievi del Liceo Classico “Pietro Giannone” stanno vivendo: l’hanno inscenata ieri un centinaio di studenti accompagnati da alcuni docenti a condividerne le motivazioni: “Dislocati non vuol dire abbandonati”. Dapprima raduno nei pressi del tempio cristiano di “San Gennaro” e poi sit-in dinanzi il complesso che ospita gli uffici tecnici della Provincia con ingresso anche nel cortile. Presenza in loco dei vigili urbani per garantire sicurezza.

