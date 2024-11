I mercatali girano o, almeno vorrebbero, la ruota panoramica no. La vicenda degli ambulanti di piazza Risorgimento delocalizzati in via Delcogliano è ancora viva, né si intravede l’approdo. Ad innescare la miccia che ha scosso la commissione è stato il presidente Alboino Greco. Il consigliere di maggioranza ha lanciato l’idea, a proposito della localizzazione del mercato periodico, di valutare fra le varie ipotesi di siti laddove ospitare l’edizione del venerdì, anche la permanenza in piazza Risorgimento. In effetti, è la richiesta che gli ambulanti stanno portando avanti.

