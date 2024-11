A Natale niente ruota panoramica in città

Per quanto concerne la maestosa ruota panoramica installata l’anno scorso in piazza Risorgimento, il discorso è chiuso, deludendo in particolare le aspettative dei commercianti del centro storico, che avevano accolto con entusiasmo la disponibilità dell’assessore Luigi Ambrosone. Ma, questi, nel pomeriggio di ieri ha cantato, suo malgrado, il de profundis all’ipotesi di rivedere salire le cabine fino all’altezza di 34 metri dal suolo. Sollecitato dalla consigliera Giovanna Megna che, avendo appreso dell’ipotesi piazza Orsini, ha chiesto se fosse stata acquisita la disponibilità dei proprietari, l’assessore alle Attività Produttive, intervenendo ai lavori della commissione di riferimento, non ha fatto cenno ad eventuali dinieghi da parte della Soprintendenza circa l’eventuale localizzazione in piazza Orsini.

