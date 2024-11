Timore, sconcerto ed anche rabbia. Sono tutti sentimenti che hanno ‘stravolto’ la vita quotidiana dei tabaccai. Il motivo? I continui furti subiti. Una escalation che ha messo in allarme non solo tutto il settore, in ginocchio anche sul piano economico, ma anche le forze dell’ordine che hanno provato ad arginare il problema, ponendosi al fianco degli esercenti. Ieri, presso la Caserma dei Carabinieri di Benevento, il Comandante Provinciale Colonnello Enrico Calandro ha incontrato il Presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai Emilio Zamparelli e una rappresentanza di circa 30 rivenditori della provincia.

