Telese – Scricchiolii in classe, stop alle lezioni alla Scuola media ma le verifiche danno esito negativo

Preoccupazione a Telese per la situazione delle strutture scolastiche della cittadina termale, con la chiusura improvvisa della scuola media “Massimo D’Aglio” in Via Turistica del Lago. La decisione, presa giovedì scorso dalla dirigente scolastica Rosa Pellegrino, è arrivata come una misura urgente, motivata dalle continue segnalazioni di pericoli strutturali da parte dei genitori. Genitori, insegnanti e alunni sono da giorni in stato di allarme a causa di sinistri scricchiolii provenienti dalle travi di legno della struttura, che hanno portato alcuni studenti a rifiutarsi di entrare in aula.

