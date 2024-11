Una sterzata al campionato. Un’impronta decisa e un allungo per dare un segnale alle inseguitrici. Il Benevento riesce a mettere un margine consistente tra sé e chi insegue e dimostra di non soffrire di vertigini, sebbene abbia dovuto soffrire più del previsto per avere ragione di una Turris arrivata al ‘Vigorito’ con disperato bisogno di punti. Alla fine è finita 2-1 per i giallorossi che sono riusciti ad allungare in vetta grazie alla doppietta di Mario Perlingieri, salito così a quota cinque reti in campionato.

