“L’Amministrazione Mastella ha poche idee e pure confuse. L’ultimo lapalissiano esempio in ordine di tempo è quello sulla pianificazione urbanistica e sulle politiche per il centro storico”. Il consigliere comunale Francesco Farese rimarca che, nell’ultimo Consiglio Comunale, a distanza di ben dieci mesi dal termine delle audizioni, è stata approvata l’integrazione agli indirizzi programmatici per il nuovo Puc.

Al primo punto di questa delibera l’Amministrazione stabilisce che “è sentita l’esigenza di riportare in centro storico l’allocazione delle funzioni pubbliche e dei servizi al cittadino, quale unico strumento per la rivitalizzazione delle attività economiche, dal momento che la mera residenzialità e la sola destinazione a luogo del tempo libero, negli anni, non ha prodotto risultati utili ad impedire lo svuotamento e l’abbandono di tale zona, sia da parte dei residenti, e sia da parte delle tradizionali attività economiche di vicinato”.

