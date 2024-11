Nessun approfondimento autoptico. Si svolgeranno nella giornata di oggi le esequie di Manuel Giordano, diciassettenne di Forchia deceduto per gli effetti di un incidente stradale occorso, come ormai tragicamente noto, nel pomeriggio di Mercoledì. Ieri mattina presso l’ospedale San Pio di Benevento i primi accertamenti di natura medico legale eseguiti, così come disposto dal Pubblico Ministero della Procura di Avellino, dottoressa Antonella Salvatore, dal medico legale Carmen Sementa.

