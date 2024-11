L’anatra zoppa determinatasi alla Provincia arroventa il clima politico. Trattasi di un fenomeno caratteristico del mondo politico statunitense, che si verifica quando il presidente vede limitata la propria libertà d’azione da una maggioranza a lui ostile nel Congresso. Come, appunto, Nino Lombardi che alla Rocca dei Rettori non ha più una maggioranza, a seguito dell’adesione di Carmine Agostinelli a Fratelli d’Italia. “Agostinelli è stato votato da me ed eletto nelle nostre fila: spero che conservi questa forma di neutralità e si astenga sulle decisioni, altrimenti è la fine della politica”, ha detto ieri Mastella.

