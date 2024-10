Il presidente della IV Commissione consiliare permanente della Regione Campania che si occupa di Urbanistica, Lavori pubblici e Trasporti, Luca Cascone, almeno per ora, ha deluso l’assessore Luigi Ambrosone. Come noto, le aziende, da sempre, ossia oltre un anno fa, stanno ponendo la questione dei maggiori costi, quelli dovuti dalla percorrenza di chilometri in più In questo ampio lasso di tempo, hanno riproposto la questione anche con apposito documento, anche nell’ultimo incontro tenutosi prima del crash di lunedì, quando centinaia e centinaia di passeggeri, in prevalenza studenti, non sapevano come raccapezzarsi.

