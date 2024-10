Ci ha messo poco per guadagnarsi la fiducia di tutti e altrettanto poco ci ha messo il Benevento per decidere di tenerselo stretto. Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, il club di via Santa Colomba ha raggiunto l’accordo per il prolungamento di Alessandro Nunziante: il vincolo contrattuale è stato così portato al 30 giugno 2027, ma soprattutto l’estremo difensore foggiano si è visto riconoscere anche un adeguamento dell’ingaggio, ora in linea con diversi punti fermi dell’organico a disposizione di Gaetano Auteri.

