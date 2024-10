L’attività indagatoria posta in essere dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri di San Felice a Cancello restituisce risultati che sono immediati.

È stato individuato, infatti, l’uomo che, nella giornata di lunedì, ha travolto, non fermandosi a prestare soccorso, una donna, 41enne, originaria del Napoletano ma residente a Sant’Agata de’ Goti. Gli accertamenti hanno consentito di individuare un ventiseienne di Moiano il quale sarebbe stato alla guida dell’automobile individuata dagli inquirenti e che è stato acclarato essere stata presa in noleggio.

Un dato, quest’ultimo, che già era stato decifrato nella serata di Lunedì grazie al prezioso ausilio della videosorveglianza insistente nelle prossimità del sinistro nonché grazie alle testimonianze dirette di persone che erano presenti sul posto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia