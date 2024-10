C’è fermento attorno a un progetto che promette di trasformare radicalmente un pezzo significativo della storia cittadina: il Museo della Paglia, un luogo simbolo, sarà infatti in parte riconvertito per diventare un nuovo asilo nido comunale. Un progetto ambizioso, pensato e voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Mastrocinque, con l’obiettivo di potenziare i servizi per l’infanzia e offrire una nuova risposta ai bisogni delle famiglie locali. Un’opera da 480mila euro, che si inserisce all’interno dei fondi europei del PNRR – Missione 4, dedicata a Istruzione e Ricerca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia