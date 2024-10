E’ partita la procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere acquedottistiche.

Un grosso incarico che ricomprende servizi tecnici di supporto per adeguamento e potenziamento necessari sulle reti ricadenti nei complessi idrici regionali, appartenenti all’acquedotto campano negli ambiti distrettuali di Napoli, Napoli nord, Casera, Irpinia e Sannio.

E’ stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa in vista della pubblicazione dell’avviso di gara.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia