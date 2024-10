Il derby sullo sfondo e l’obbligo di tener d’occhio ogni singolo dettaglio nel percorso, per continuare a correre più forte degli altri. Appuntamento sul campo per il Benevento con vista sui falchetti: nella mattinata di ieri la Strega si è ritrovata sul terreno di gioco dell’Avellola per alimentare la settimana di lavoro che porterà alla sfida di domenica pomeriggio, contro la Casertana. Davanti a poche decine di tifosi, Berra e compagni hanno messo nel mirino un derby che si preannuncia come snodo cruciale per la strada intrapresa dalla capolista e per le motivazioni di questo intenso periodo di campionato.

