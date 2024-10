Si rifà con gli interessi il Benevento, dopo un mese senza vittorie in trasferta. Lo fa imponendosi 3-0 al ‘Viviani’ contro il Sorrento, raccogliendo così il secondo successo di fila che consente ai giallorossi di consolidare il primato in classifica, di portare a ventiquattro il numero di gol realizzati e di mettere a referto il quinto clean sheet stagionale in dieci giornate di campionato. A questa partita il Benevento arrivava con uno score di quattro punti raccolti e solo due reti realizzate in quattro trasferta, mentre il Sorrento vantava un cammino casalingo in cui non aveva mai perso, subendo appena due gol nelle prime quattro disputate al ‘Viviani’. Con queste premesse, ci si aspettava una contesa più equilibrata, ma la Strega ha approcciato alla sfida con lo stesso atteggiamento mostrato nelle gare interne, tanto è vero che le sono bastati poco più di dieci minuti per mettere in discesa la partita.

