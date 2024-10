Una prova di forza importante del Benevento, a cui bastano 25 minuti per ritrovare una vittoria esterna che mancava da un mese. Tanto ci ha messo la Strega per archiviare la pratica Sorrento e ribadire la legittimità del proprio primato, il tutto in una gara che poteva nascondere tante insidie per i giallorossi. Bravi a scansarli con una prestazione d’alto livello. Al termine della gara, anche Auteri ha espresso la propria soddisfazione per risultato e prova offerta dai suoi.

