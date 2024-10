Nella sua nuova vita al Sorrento Don Bolsius ha vissuto la sua miglior partenza in carriera. Già 2 gol e 1 assist nelle prime 9 partite di campionato, fondamentali per trascinare i rossoneri in questo inizio di stagione. “Non sapevo di questa statistica ma non è una sorpresa: lo scorso anno non ho trovato molto spazio ma non ho mai dimenticato le mie qualità. Qui mi trovo alla grande, in campo mi sento benissimo e il mister mi sta dando una grandissima mano” ha raccontato l’olandese a Il Sannio Quotidiano, parlando anche dei segreti del suo nuovo club: “Le idee del mister e il modo di lavorare della società mi hanno convinto da subito. Sono molto ambiziosi, è come se fossimo in una famiglia e questo mi sta aiutando tantissimo ad avere più fiducia in campo. Mi dà tanta forza. Barilari? Il suo segreto è riuscire a fare gruppo, fa star bene i giocatori ed è un punto di forza importante”.

