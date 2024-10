Vigilia di Serie A per il Benevento 5 che questa sera farà il suo storico debutto in massima serie al “Palamaggiore” di Leinì (Torino), contro la L84, seria candidata alla vittoria finale. Fischio d’inizio alle 20.30. In vista dell’esordio ufficiale dei giallorossi, ha parlato nel pre-gara il dg del Benevento 5, Antonio Collarile.

«Se mi guardo indietro è un’emozione perenne vedere da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, rivivere gli anni precedenti, la cavalcata a partire dalla serie D fino alla Serie A. Essere tra le prime 16 d’Italia è un sogno che diventa realtà, un viaggio che la società vuole vivere in maniera spensierata e che ci ripaga di tutte le fatiche degli anni precedenti».

