E se fosse Filippo Nardi la cura ideale per il momento di Eric Lanini? Il centrocampista giallorosso ha raggiunto il Benevento in ritiro e il suo ex compagno di stanza e amico prima della partita col Latina, poi decisa da una doppietta dell’ex Reggiana. “Sono un po’ scaramantico… ho pensato che la doppietta sia arrivata anche grazie a lui. Credo che la prossima settimana andrò a prenderlo per portarlo di nuovo con noi” ha scherzato Lanini in sala stampa.

