Restituire “dignità urbana” all’area di Piazza Orsini-Piazza Duomo, consegnando una piazza alla Città Storica e alla Città tutta. E’ l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che interverrà sul Sagrato della Cattedrale (ridotta oggi ad incrocio stradale), prevedendone la pedonalizzazione unitamente all’area prospiciente sino al Museo Diocesano, spazi quindi da valorizzare, così come Piazza Orsini, per rendere tale area di grande attrattività turistica. La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il documento d’indirizzo alla progettazione del piano per la valorizzazione di quest’area nodale, con una riproposizione del disegno e dei materiali di Corso Garibaldi che, si ricorderà, fu realizzato su progetto dell’architetto Nicola Pagliara: un disegno curvilineo e lineare di grande qualità e riconoscibilità, realizzato con l’utilizzo di lastre e cubetti con tre materiali: lastre e cubetti in pietra calcarea bianca, lastre e cubetti in pietra vulcanica grigia, lastre e cubetti in porfido rosso scuro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia