Nella notte tra mercoledì e giovedì, un grave episodio ha scosso la comunità di Cerreto Sannita: l’Istituto Statale Andrea Mazzarella è stato oggetto di un furto. I malviventi hanno sottratto dispositivi tecnologici e attrezzature fondamentali per le attività scolastiche, lasciando studenti e insegnanti senza strumenti essenziali per la didattica. L’accaduto ha scatenato l’indignazione della cittadinanza e delle autorità locali, preoccupate per l’impatto che questo gesto avrà sull’educazione dei giovani.

