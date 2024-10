Scoppia una nuova polemica, stavolta legata alle cartelle esattoriali pagate ma non annullate, con conseguenze gravi per i cittadini. I consiglieri di opposizione Nadia Ceniccola, Pasquale Carofano e Nicola Guido Di Santo hanno presentato un’interrogazione formale al Sindaco Giovanni Caporaso e al Segretario Generale dell’Ente, Renato Iadanza, per far luce su una situazione che ha gettato molte famiglie nel caos amministrativo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia