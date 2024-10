Il cimitero di Amorosi resta al centro delle polemiche. Ma questa volta per un fatto denunciato dai consiglieri di opposizione Claudio Ferrucci e Peppe Di Cerbo, decisamente preoccupante.

Il capogruppo si rivolto alle forze dell’ordine per presentare regolare denuncia, dove attesta di essersi imbattuto, all’interno del cimitero, “in un cadavere in avanzato stato di decomposizione, chiuso in un sacco nero di plastica, utilizzato come prassi per la spazzatura”. Lo scioccante ritrovamento in una sala adibita a ripostiglio-magazzino, dove sono ammassati oggetti in disuso.

