Auteri: “Puniti da un episodio, ko che non preoccupa”

E’ amara la terza trasferta stagionale per il Benevento che esce sconfitto da Monopoli, da dove torna ancora una volta a mani vuote. Giallorossi puniti dalla prima e unica disattenzione, che però non sposta i giudizi di Gaetano Auteri: “Nel primo tempo abbiamo giocato bene, siamo andati pericolosamente alla conclusione in diverse circostanze, mentre in altre non siamo riusciti a fare l’ultima giocata, anche perché la palla rimbalzava male per via di un terreno di gioco inguardabile”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia