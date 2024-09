L’unica notizia emersa ieri in commissione Lavori pubblici, riguardante l’abbattimento e la ricostruzione della ‘Federico Torre’, proviene da Roma: gli ispettori del Ministero Pubblica Istruzione, a seguito di diversi esposti pervenuti in ordine alla regolarità delle procedure, saranno stamattina negli uffici tecnici siti nel megaparcheggio di via del Pomerio per esaminare l’intera documentazione inerente il progetto appena avviato a realizzazione.

