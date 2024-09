Al momento una data certa non c’è, ma entro il 7 di ottobre il trasferimento dovrebbe essere cosa fatta: da piazza Venanzio Vari, il terminal attuale, gli autobus extraurbani saranno dislocati in via Rivellini, nello spazio posto alle spalle del Coni a Santa Colomba. “Piuttosto – ha detto l’assessore alla Mobilità Luigi Ambrosone, rispondendo in commissione alla consigliera Maria Letizia Varricchio – prendo atto con piacere che voi del Pd oggi sollecitate il trasferimento dopo che, soprattutto tramite i dirigenti cittadini, lo avete contestato”.

Al di là dei sassolini che l’esponente della giunta Mastella ha ritenuto di doversi togliere, l’amministrazione, ha ricordato Ambrosone, ha sempre cercato di venire incontro alle esigenze della popolazione scolastica, con provvedimenti e decisioni che andavano anche oltre i propri compiti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia