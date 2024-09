A Palazzo Mosti il boccino passa nelle mani di Giovanni Zanone. Sarà lui, nella qualità di capo della segreteria del sindaco, a pilotare il confronto tra assessori e consiglieri.

“I consiglieri non possono limitarsi ad alzare la mano – spiega il presidente della commissione Affari Istituzionali – Le decisioni vanno concordate, non possono essere apprese in extremis, quando debbono essere votate. Al punto in cui siamo, è evidente che occorre un’iniziativa seria, un dialogo costruttivo tra i vari soggetti dell’amministrazione comunale”.

Almeno per ora, però, i vari Panunzio e Guerra debbono stare tranquilli. Avevano richiesto, anche a nome di altri colleghi, un incontro al sindaco per verificare l’operato dell’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia