Vandalismi, non solo Airola. Anche Luzzano patisce, infatti, gli effetti di un non meglio identificato soggetto che sarebbe abbondantemente dedito a danneggiare le cose altrui. La specialità del solito ignoto è quella di vandalizzare le auto in sosta – che siano pneumatici, che siano specchietti cambia l’ordine degli addendi ma non il risultato. E così una donna del posto ha trovato la sua utilitaria con ambo di pneumatici del lato sinistro forati.

