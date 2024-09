Supplenze annuali, nel Sannio 309 nomine per i docenti

Pubblicato dall’Ufficio Scolastico Provinciale lo scorso 14 settembre il primo bollettino nomine supplenze per l’anno scolastico 2024-2025, aggiornato rispetto a un precedente del 10 settembre, annullato (revocato il 12 settembre), con attribuzione, in caso di accettazione dei candidati, di 309 cattedre presso scuole del comprensorio provinciale di ogni ordine e grado, di cui 138 come cattedre di sostegno (171 sulla materia).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia