Non poteva disegnare una reazione più bella il Benevento: nel 4-1 del “Vigorito” contro il Potenza c’è tutta la voglia dei giallorossi di tornare a ruggire in Serie C, divorando le tappe di un percorso che fin qui non aveva mai visto la Strega così scintillante. Una notte di fame perenne, di artigli affilati ad ogni folata, di un Acampora indomabile tra le linee rossoblù. La prestazione dell’ex Bari sconquassa la difesa di De Giorgio che non riesce a disegnare soluzioni per tenere a bada il fulcro della pressione sannita, costante nel primo tempo a testa altissima della squadra di Auteri. E poi i segnali incoraggianti del centrocampo, dai palloni assorbiti da Talia alle geometrie di Prisco, e i sorrisi dell’attacco: Lamesta e Manconi non lasciano riferimenti, Perlingieri è l’uomo perfetto per questa Strega.

