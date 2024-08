I cittadini non possono pagare per responsabilità di altri. Siano essi dipendenti oppure amministratori. La cifra che il Comune dovrà sborsare non è esorbitante, ma i consiglieri di minoranza intendono riaffermare il principio già esposto con l’approvazione, un mese fa, dell’emendamento Fioretti da parte del consiglio comunale. Vanno verificate preventivamente negligenze o colpe prima di eseguire quanto sentenziato dalla sezione lavoro del tribunale di Benevento, che ha condannato il Comune per comportamento antisindacale: a titolo di spese di lite, vanno corrisposte in favore del procuratore anticipatario Avv. Pasquale Biondi dello Studio Legale Biondi Società tra avvocati S.r.l. Unipersonale, euro 3.805,38. A tale somma, come ha ricordato il consigliere Farese, andranno aggiunte le spettanze da riconoscere all’avvocato Andrea Sangiuolo, incaricato dal Comune, non considerando il danno all’immagine dell’ente conseguente alla condanna.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia