Post su Riti settennali e cena in bianco, bufera su Mara Franzese

Un pandemonio. Lo ha scatenato la consigliera comunale Mara Franzese con una dichiarazione postata nella notte tra giovedì e venerdì, miscelando la cena in bianco organizzata nell’ambito di Città Spettacolo, con i Riti settennali di Guardia Sanframondi. Una riflessione, quella della presidente della commissione Cultura, che ha scatenato un’autentica bufera, attirando su di lei la richiesta di Pd e Lega che ne hanno chiesto le dimissioni dal vertice della commissione. Se il sindaco Mastella ha preso in un certo senso le distanze, parlando di opinioni personali, il sindaco di Guardia, Raffaele Di Lonardo ha invitato la consigliera Franzese a recarsi domani a Guardia, “per vivere i Riti assieme a noi”. “Sarà ospite dell’amministrazione – ha precisato il primo cittadino – ed avrà modo di vivere con i tanti fedeli che ci saranno i Riti settennali”. “Certo, c’è chi condivide la manifestazione, ma pure chi non condivide il rito del sangue, ma veder correlati i Riti ad una critica alla cena in bianco, questo ci lascia basiti, non ti induce neppure a commentare, a rispondere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia